Barcelona pode pagar ? 10 milhões por Palacios, do Boca O Barcelona pode estar perto de contratar mais um atacante argentino. Além de contar com Lionel Messi, o clube catalão está negociando a contratação de Rodrigo Palacios, 25, do Boca Juniors, por 10 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões). A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca. De acordo com o diário madrileno, o Barça irá enviar um representante para a Venezuela se o jogador for convocado pela seleção argentina para a disputa da Copa América, que será disputado entre os 26 de junho e 15 julho. Dirigentes catalães e do Boca, que recentemente vendeu o volante Fernando Gago ao Real Madrid por 20 milhões de euros, já teriam iniciado as conversas sobre a possível transferência. Apesar do interesse do Barça - nono clube mais rico do mundo, segundo a revista Forbes -, a negociação pode esbarrar no alto valor pedido pelo time argentino, que pode exigir mais de 10 milhões de euros para ceder os direitos federativos do atleta. Palacios é o jogador mais bem pago do futebol argentino na atualidade, recebendo cerca de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 2,1 milhões) por ano. O atacante desfalcou o Boca Juniors por 35 dias por causa de uma lesão num dedo do pé esquerdo. Porém, Palacios reforça a equipe dirigida pelo treinador Miguel Angel Russo no confronto com o Nueva Chicago, no domingo, no Estádio La Bombonera, pela oitava rodada do Torneio Clausura. O Boca ocupa a vice-liderança do campeonato com 16 pontos, três a menos que o San Lorenzo.