Barcelona pode punir dois brasileiros Os brasileiros Fábio Rochemback e Geovanni se reapresentaram nesta quarta-feira ao Barcelona, com um dia de atraso. Na chegada ao clube, ambos não deram nenhuma declaração a respeito do motivo do atraso. Eles terão de explicar à diretoria do por que não chegaram na terça. Caso as justificativas não convençam os dirigentes, Rochemback e Geovanni serão multados. Rivaldo também chegou hoje, mas o Barça já havia liberado sua maior estrela. A ausência dos dois jogadores na reapresentação deixou o clima ruim no Barcelona. "Na minha opinião, o que eles fizeram mostra uma falta de respeito muito grande com o clube, porque todos os atletas voltaram aos treinamentos, menos eles", declarou o lateral-esquerdo Sergi, capitão do time. França - Mas não foi apenas no Barcelona que brasileiros "deram cano". No Bordeaux, os volantes Eduardo Costa e Paulo Miranda e o atacante Christian ainda não se reapresentaram, o que deveria ter acontecido no domingo. De acordo com a assessoria de imprensa do clube francês, os três deverão se apresentar nesta quinta-feira para reiniciar os treinamentos. A assessoria do clube acredita que eles tiveram algum problema em função das fortes chuvas que caíram no Brasil nos últimos dias, causando muitas enchentes. Além deles, o centroavante Sonny Anderson, do Lyon, também não se apresentou ao clube. Segundo informações, a chegada está prevista para amanhã.