Barcelona põe o Valencia na frente O Barcelona também tirou proveito da decadência dos ?galáticos?. No clássico deste domingo, em Madri, o Barça ganhou de virada por 2 a 1 e complicou a vida do Real na luta pelo título espanhol ? além de ter garantido matematicamente sua presença na próxima edição da Liga dos Campeões. O time está em terceiro lugar com 66 pontos. quatro a menos que o Real e cinco a menos que o líder Valencia, que empatou fora de casa com o Athletic de Bilbao por 1 a 1. Faltam quatro rodadas. A vitória foi comemorada nas ruas de Barcelona como se o time tivesse ganho o título. Era a satisfação de bater o maior rival no Santiago Bernabeu ? algo que não acontecia desde 1997 ? e ter aumentado para 16 rodadas a invencibilidade no Campeonato Espanhol, com 13 vitórias e três empates. Em seu primeiro jogo contra o Real com a camisa do Barça ? estava machucado no confronto do primeiro turno ?, Ronaldinho Gaúcho foi decisivo. Estava tendo uma atuação discreta até os 25 minutos do segundo tempo, quando acordou. E nos 20 minutos finais foi um tormento para a defesa do Real, coroando sua atuação com um passe maravilhoso para Xavi fazer o gol da vitória aos 41 minutos. ?Foi uma partida magnífica. Jogamos para vencer e conseguimos. Estou muito orgulhoso de meus jogadores?, disse o técnico Frank Rijkaard. No Real Madrid, sobraram críticas ao árbitro Perez Burrull ? que expulsou Figo aos 24 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 1. ?O árbitro atuou com má intenção e foi muito prepotente durante toda a partida. Não encostei em Puyol e não entendo até agora o motivo de minha expulsão?, disse Figo. Roberto Carlos também se queixou. ?O árbitro errou em quase tudo. Não deveria ter expulsado Figo e não viu que Puyol salvou um gol em cima da linha usando a mão.? O lateral acha que a torcida não tem motivo para ficar preocupada. ?Jogamos bem, criamos várias chances e tenho certeza de que os torcedores gostaram de nossa apresentação. Continuamos na briga pelo título.? O Real saiu na frente com um gol do argentino Solari ? que foi titular por causa da contusão de Ronaldinho ? aos nove minutos do segundo tempo. Dois minutos depois, Rijkaard trocou Saviola e Overmars por Kluivert e Luis Enrique. E deu sorte, porque aos 13 minutos Kluvert empatou. Depois que Figo foi expulso, o Barça tomou conta do jogo. Ronaldinho Gaúcho assumiu o comando do time e começou a infernizar o Real. Aos 35 minutos, fez uma fila e cruzou na cabeça de Kluivert, que tocou para fora. Seis minutos depois, colocou o pé embaixo da bola e jogou por cima da defesa para Xavi entrar livre e marcar. Na próxima rodada, o Real jogará fora de casa contra o La Coruña e não terá Figo e Helguera, ambos suspensos. O Barça receberá o Espanyol e o Valencia jogará em casa contra o Betis.