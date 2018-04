Barcelona poupa Messi e Iniesta contra o Zaragoza no Campeonato Espanhol

BARCELONA - Com o título praticamente assegurado, o Barcelona vai poupar seus principais jogadores na partida contra o Zaragoza, neste domingo, em rodada do Campeonato Espanhol. Lionel Messi e Andrés Iniesta estão entre os que vão ganhar folga no fim de semana.

Messi é a maior preocupação da comissão técnica. O argentino ainda se recupera de uma lesão no tendão e preocupa para as semifinais da Copa dos Campeões, a partir do dia 23. Sem condições físicas de jogar 90 minutos, ele entrou às pressas em campo contra o Paris Saint-Germain e foi decisivo para o empate que garantiu o Barcelona na semifinal.

Após voltar antes do previsto ao gramado, Messi será poupado nos próximos dias para reforçar seu tratamento físico. Além dele, serão baixa o meia Iniesta, o goleiro José Manuel Pinto, o volante Sergio Busquets e o lateral Jordi Alba.

Pinto e Busquests também se recuperam de problema físico, enquanto Iniesta e Alba serão preservados por decisão do treinador. Para fechar a lista de convocados, o técnico Tito Vilanova relacionou dois atletas do time B do Barcelona: Oier Olazábal e Sergi Roberto.

Com 13 pontos de vantagem na liderança do Espanhol, o Barcelona caminha a passos largos rumo ao título. Faltam apenas oito rodadas para o fim do campeonato. Na Liga dos Campeões, o jogo da ida nas semifinais será dia 23, contra o Bayern de Munique, na Alemanha. A volta está marcada para 1º de maio.