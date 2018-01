Barcelona poupa Ronaldinho e Deco Ronaldinho Gaúcho e Deco não foram relacionados pelo técnico Frank Rijkaard, do Barcelona, para a partida deste sábado, contra o Betis, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, às 17 horas (TV Bandeirantes e ESPN Internacional). O treinador holandês garantiu que não foi um ?castigo? para os dois jogadores. Deco e Ronaldinho não estão jogando bem nesse início de temporada. ?Com um calendário carregado como o nosso, temos de fazer um rodízio. Temos quatro jogos em dez dias e queremos dar um descanso para eles. Na terça-feira, temos um jogo difícil contra a Udinese, pela Copa dos Campeões e os dois jogarão?, prometeu Rijkaard. Os dois nem viajaram para Sevilha. O mexicano Rafael Marquez também não viajou ? está contundido. O Atletico de Madrid recebe em casa uma das surpresas do torneio: o Getafe, vice-líder, com oito pontos, um a menos do que o líder Celta. O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN Brasil, às 15 horas. Outros jogos deste sábado: Espanyol x La Coruña (ESPN Internacional, 15 horas); e Valencia x Real Sociedad. Cidadania - O lateral-direito brasileiro Daniel Alves, do Sevilla, recebeu nesta sexta-feira a cidadania espanhola. O jogador de 22 anos está há quatro na Espanha e admite a possibilidade de defender a Seleção local se for convocado pelo técnico Luis Aragonez.