Barcelona processa jornal francês por acusações de doping

O Barcelona pediu, nesta segunda-feira uma indenização de três milhões de euros ao jornal francês Le Monde pela publicação de uma informação ligando o clube ao doutor Eufemiano Fuentes, principal acusado da "Operação Puerto", contra o doping. Durante uma audiência realizada nesta segunda-feira, em Barcelona, o clube pediu a quantia e a publicação de uma retificação da informação, divulgada em dezembro de 2006 e considerada ofensiva. O Le Monde citou como testemunha o próprio Fuentes, que declarou a um juiz que manteve contatos com o Barça em 1996 e em 2002, e que estaria em negociação para ajudar o time novamente no planejamento médico para a temporada 2005-2006. Prestaram depoimento por parte do Barcelona Ramon Canal, atual chefe do departamento médico, e Jordi Ardèvol, seu antecessor no cargo. Ambos asseguraram não conhecem Fuentes pessoalmente e que nunca tiveram contato com ele mesmo por telefone.