Barcelona promete manter Ronaldinho Gaúcho para 2008 O diretor esportivo do Barcelona, Txiki Begiristain, acabou nesta terça-feira com as especulações sobre o futuro dos principais jogadores do clube, incluindo Ronaldinho Gaúcho e Samuel Eto´o, ao afirmar que eles permanecerão no Camp Nou. "Estou totalmente convencido de que Ronaldinho, Eto´o, Deco e Messi estarão aqui na próxima temporada", disse Begiristain à rádio RAC 1. "Eles estão muito contentes no clube. Além disso, associam o sucesso a estarem aqui." A imprensa espanhola noticiou que alguns dos principais jogadores do Barcelona poderiam trocar o clube no fim da temporada por equipes de Itália e Inglaterra, mas o dirigente negou que o Barça tenha recebido qualquer tipo de proposta. "Nenhum clube falou diretamente conosco", disse Begiristain. "Sempre há comentários de intermediários, mas nós dissemos a todos que não existe nenhuma chance de transferência." Begiristain também negou reportagens dizendo que o Barcelona estaria negociando com o Manchester United para contratar Cristiano Ronaldo, porém deixou a porta aberta para uma possível chegada do atacante português no futuro. "Ele é um bom jogador, mas nós não tomamos nenhuma medida para tentar contratá-lo", explicou. "Só negociaremos com ele caso alguma de nossas estrelas saía, o que não deve acontecer agora." O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol ao lado do Sevilla - ambos têm 53 pontos.