Barcelona prorroga contrato de Lionel Messi até 2016

O argentino Lionel Messi, de 22 anos, teve seu contrato com o Barcelona renovado por mais duas temporadas. Agora, o jogador tem vínculo com o clube até junho de 2016. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo clube espanhol.

De acordo com o Barcelona, Messi ganhou um aumento salarial e teve sua multa rescisória aumentada, de 150 para 250 milhões de euros (cerca de 660 milhões de reais). Assim, quem quiser tirar o jogador do clube terá de desembolsar o maior valor da história do futebol.

A prorrogação do contrato de Messi era uma promessa antiga do presidente Joan Laporta. Nas últimas semanas, ele já havia dito que o argentino receberia uma proposta para renovação.

Caso fique no Barcelona até o fim de seu contrato, Messi completará 15 anos como jogador do clube, onde chegou em 2000, aos 13 anos, para atuar nas categorias de base.