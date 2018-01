Barcelona quer contratar Rochembach O volante Fábio Rochembach, do Internacional-RS, deve ser o substituto para a posição de Guardiola no Barcelona, que na quarta-feira anunciou sua despedida do time catalão. De acordo com o diário esportivo ?Marca? desta quinta-feira, o ?novo Falcão? como é chamado pela imprensa local, está sendo negociado com o clube por US$ 12 milhões. Dois emissários estiveram reunidos com o presidente do clube gaúcho, Fernando Miranda, em Porto Alegre, para que o jogador seja incorporado pela equipe já na próxima temporada. ?Estamos tratando o assunto com muita cautela. Assim como há o interesse do Barcelona, há também de outros clubes europeus?, reconheceu Miranda. O jogador que defendeu a seleção brasileira no Mundial Sub-20, recentemente recebeu uma proposta do Bayern de Munique, da Alemanha.