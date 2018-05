Barcelona recebe Celta para apagar goleada sofrida no 1º turno

O líder Barcelona tem contas a acertar com o Celta na partida que será disputada neste domingo no Camp Nou. No primeiro turno, em jogo válido pela quinta rodada, o time foi goleado em Vigo por 4 a 1 – mesmo com Messi, Suárez e Neymar em campo.

Aquele resultado colocou o Celta na liderança, mas agora a situação é bem diferente. O Barça lidera com 54 pontos em 22 jogos, está invicto há 29 partidas (recorde em sua história), classificado para a final da Copa do Rei contra o Sevilla e enfrentará o Arsenal nas oitavas de final da Liga dos Campeões. A equipe de Vigo, por sua vez, caiu muito de rendimento e ocupa a sétima posição, com 35 pontos em 23 jogos.

As estrelas do Barcelona tiveram uma semana de descanso, porque o técnico Luis Enrique escalou o time reserva na partida de quarta-feira contra o Valencia pela semifinal da Copa do Rei. Isso foi possível porque no confronto de ida, disputado uma semana antes no Camp Nou, a equipe havia vencido por 7 a 0. Os suplentes deram conta do recado e empataram por 1 a 1, resultado que serviu para manter a invencibilidade e superar a marca de 28 obtida em 2011 sob o comando de Pep Guardiola.

O Celta, que terá muitos desfalques, jogou com o que tem de melhor na quinta-feira para tentar o milagre de golear o Sevilla para ir à final da Copa do Rei (tinha perdido por 4 a 0) empatou por 2 a 2. O Atlético de Madrid, que tem 51 pontos e um jogo a mais do que o Barcelona, jogará fora de casa contra o Getafe.