Barcelona registra prejuízo recorde O Barcelona deverá fechar a temporada 2003 com prejuízos de 55 milhões de euros, segundo o balanço apresentado nesta segunda-feira pelo presidente Enric Reyna. O dirigente - que deverá apresentar sua demissão para que as eleições no clube sejam antecipadas - reconheceu um endividamento líquido de 98 milhões de euros, mas apesar disso, garantiu que tinha previsto uma série de medidas para obter rendas extraordinárias, com a transferência de jogadores e acordos com novos patrocinadores. Por conta disso, afirmou Reyna, o déficit poderia ser reduzido quase a zero e cortaria pela metade a dívida no final da temporada. O presidente disse ainda que, apesar da delicada situação econômica, o patrimônio do clube cresceu nos últimos anos, chegando a cerca de 860 milhões de euros, dos quais 620 correspondem ao patrimônio imobiliário e 240 milhões ao valor no mercado dos jogadores. Em campo o time também vai mal. Sem ganhar nenhum título importante nos últimos dois anos, o Barcelona foi eliminado nas quartas-de-final da Liga dos Campeões e é apenas o oitavo colocado no Campeonato Espanhol.