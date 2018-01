Barcelona renova com Messi até 2010 O primeiro duelo entre Brasil e Argentina, pelo Mundial Sub-20 da Holanda, acabou hoje com a vitória argentina por 2 a 1, da pior forma possível, com o gol decisivo aos 47 minutos do segundo tempo. O grande craque da partida foi o argentino Lionel Messi, que já joga ao lado de Ronaldinho Gaúcho e cia, no Barcelona. Ainda hoje, o Barça renovou o contrato de Messi até 2010 e estipulou cláusula de rescisão de ? 150 milhões, o mesmo valor para a rescisão do camaronês Samuel Eto?o e do próprio Ronaldinho. "Sempre é lindo ganhar do Brasil", festejava Messi, autor do 1.º gol. "Foi um jogo muito disputado e estou muito contente pela vitória", declarou Messi, antes de saber que seu time enfrentará a Nigéria na final de sábado, em Utrecht, às 15h de Brasília. Os nigerianos venceram o Marrocos por 3 a 0 na outra semifinal de hoje, em Kerkrade. Agora, o Brasil decide com Marrocos o terceiro lugar, também em Utrecht, antes da final.