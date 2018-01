Barcelona renova com Rijkaard até 2009 Atual campeão espanhol, o Barcelona trabalha duro para manter a base que brilhou na temporada passada. Primeiro, assinou com o atacante camaronês Samuel Eto?o até 2010, mesmo período em que garantiu a permanência do meia-atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho. E agora foi a vez do técnico holandês Frank Rijkaard. A diretoria do Barcelona anunciou nesta segunda-feira a prorrogação do contrato de Frank Rijkaard até 2009. Ele está no clube desde 2003 e tinha vínculo até 2007. Os detalhes financeiros não foram revelados, mas ele deve ter recebido um bom aumento.