Barcelona renova contrato do técnico Guardiola

O Barcelona anunciou oficialmente nesta quarta-feira a renovação do contrato do técnico Josep Guardiola por mais uma temporada. Depois de ter assumido o comando do time em junho de 2008, o treinador amplia o seu compromisso com o clube depois de ter vencido seis torneios consecutivos, um recorde na história da equipe.

Após ser anunciado como técnico da equipe principal do time catalão, depois de ter passado pelo Barcelona Athletic, Guardiola foi campeão do Campeonato Espanhol, da Copa do Rei, das Supercopas da Espanha e da Europa, da Liga dos Campeões da Europa e do Mundial de Clubes da Fifa.

O contrato anterior de Guardiola venceria em junho deste ano. Agora, o comandante tem o seu trabalho valorizado no clube depois de ter assumido o lugar do holandês Frank Rijkaard no início da temporada 2008/2009. O Barcelona destacou que em seu site oficial que o 2009 de Guardiola foi "inigualável" para justificar a renovação do compromisso com o comandante.

O presidente do Barcelona, Juan Laporta, informou que uma reunião realizada na noite de terça-feira definiu a permanência de Guardiola, que se comprometeu a ficar no comando do clube por "ao menos uma temporada a mais".