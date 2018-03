Barcelona revela interesse no meia Hleb, do Arsenal

O meio-campo bielo-russo Alexander Hleb, do Arsenal, pode ser mais um reforço do Barcelona para a próxima temporada. O secretário técnico do Barça, Txiki Begiristain, já teria se reunido com o jogador e seu empresário. A proposta teria sido bem vista por Hleb, mas ele analisa ofertas de outros clubes. Se as negociações avançarem, o próximo passo dos catalães será conversar diretamente com os ingleses. Apostando na renovação do elenco para a próxima temporada - a começar pelo técnico Josep Guardiola, que substituiu o holandês Frank Rijkaard - a equipe apresentou o meio-campo malinês Seydou Keita, do Sevilla, e o zagueiro Gérard Piqué, formado no clube catalão e que estava no Manchester United. Outros que podem chegar são o lateral-direito brasileiro Daniel Alves, também do Sevilla, e o zagueiro Martín Cáceres, emprestado pelo Villarreal ao Recreativo. No caso desse último, a negociação está travada porque os catalães não querem pagar os 20 milhões de euros de multa rescisória.