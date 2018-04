Barcelona, Roma, Inter e Sevilla estão classificados na Liga

Barcelona, Roma, Internazionale e Sevilla se juntaram aos ingleses Manchester United e Arsenal e garantiram vaga nas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. A classificação dos dois clubes espanhóis e dos dois italianos veio na rodada desta terça-feira, na penúltima rodada desta fase do torneio. O destaque desta terça-feira foi a Inter de Milão, que venceu o Fenerbahçe por 3 a 0, com um bonito gol do atacante sueco Ibrahimovic - Julio Cruz e Jimenez fizeram os outros. Com a vitória, o time italiano garantiu o primeiro lugar do Grupo G, com 12 pontos. O Fenerbahçe soma oito pontos, contra sete do PSV Eindhoven, que derrotou o CSKA Moscou, também nesta terça-feira, na Rússia, por 1 a 0, gol do peruano Farfán. Na última rodada, o time turco recebe o CSKA, enquanto o holandês terá a visita da líder Inter. Mesmo jogando fora de casa, o Barcelona também conseguiu sua classificação nesta terça-feira. Por opção do técnico Frank Rijkaard, o brasileiro Ronaldinho Gaúcho ficou no banco de reservas do time espanhol no jogo contra o Lyon, na França. O Barcelona esteve duas vezes à frente do placar, mas permitiu o empate do Lyon. Iniesta e Messi marcaram para o Barça, que chegou aos 11 pontos, na liderança do Grupo E. Enquanto isso, o brasileiro Juninho Pernambucano fez os dois do time francês, que soma sete pontos, ao lado do Glasgow Rangers. Nesta terça-feira, o Glasgow Rangers foi derrotado pelo lanterna Stuttgart, por 3 a 2, mas segue com boas chances de classificação. Afinal, o time escocês recebe o Lyon na última rodada, dia 12 de dezembro, e tem a vantagem do empate para ficar com a segunda vaga da chave. No Grupo F, tudo definido. A Roma ficou com a segunda vaga, ao golear o Dínamo, em Kiev, por 4 a 1, com três gols de Vucinic. Já o líder Manchester United obteve a quinta vitória consecutiva e manteve os 100% de aproveitamento na competição, ao vencer, em casa, o Sporting Lisboa, de virada, por 2 a 1 - com direito a um gol de Cristiano Ronaldo aos 45 minutos da etapa final. O Arsenal não teve a mesma sorte do rival Manchester United e perdeu invencibilidade na Liga dos Campeões, ao ser derrotado pelo Sevilla por 3 a 1. O brasileiro naturalizado croata Eduardo Silva abriu o placar para o já classificado time inglês, mas Keita, Luís Fabiano e Kanouté (de pênalti) marcaram para a equipe espanhola, que soma agora 12 pontos, na liderança do Grupo H. Nessa mesma chave, os eliminados Steaua Bucareste e Slavia Praga empataram por 1 a 1.