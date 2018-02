Barcelona: Ronaldinho e Deco treinam, mas separados Os brasileiros Ronaldinho e Deco realizaram, na tarde desta quinta-feira, o primeiro treino deles do ano no Barcelona, após não chegarem a tempo para o treinamento da manhã, junto com os companheiros. Os dois haviam faltado também no treino de quarta-feira. O brasileiro naturalizado português alegou problemas familiares para sua ausência. Já Ronaldinho afirmou ter tido problemas com conexões de vôos para chegar a Barcelona. Nesta quinta, eles realizaram meia hora de exercícios com os preparadores físicos do clube, como "castigo". O restante do elenco realizou visitas a vários hospitais de Barcelona, como parte das festividades do dia dos Reis Magos. O atraso de Ronaldinho e Deco não preocupa tanto o técnico holandês Frank Rijkaard, pois ambos estão suspensos e não participarão da partida deste domingo, contra o Getafe, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. Leilão beneficente Começa nesta sexta o leilão de objetos autografados pelo meia-atacante que pretende arrecadar recursos para o Instituto Ronaldinho Gaúcho, lançado em 27 de dezembro, em Porto Alegre (RS). Todos os produtos do leilão (bolas, chuteiras, camisas, etc) que será realizado internacionalmente e por isso terá ofertas em dólar somente, têm lance inicial de US$ 9,99.