Barcelona se despede com vitória do Campeonato Espanhol

O Barcelona venceu o Múrcia por 5 a 3 fora de casa na abertura da 38.ª e última rodada do Campeonato Espanhol, no único jogo do dia. A partida marcou a despedida do técnico holandês Frank Rijkaard, que será substituído pelo espanhol Josep Guardiola na próxima temporada. Veja também: Classificação / Resultados O Múrcia saiu na frente com Ochoa, de cabeça, aos 16 minutos do primeiro tempo. O Barça reagiu rapidamente. Aos 22, o francês Thierry Henry tabelou com Lionel Messi pela esquerda e cruzou para o camaronês Samuel Eto'o, que tocou com categoria para o fundo do gol. A virada do Barça saiu dos pés de Henry, que passou pelo goleiro Albert Garcia e tocou para o gol vazio aos 25. Sete minutos depois, Eto'o achou o mexicano Giovani dos Santos, que mandou para o fundo da rede. No segundo tempo, o mesmo Giovani ampliou para o Barça aos sete minutos, após uma linda jogada. Aos 21, o mexicano fez o seu terceiro na partida com chute da entrada da área. Com dez minutos para o final, Puyol derrubou Mejía dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Iván Alonso cobrou com categoria e fez o segundo do Múrcia. O time da casa voltou a marcar aos 39, quando Abel cobrou uma falta da meia-lua e acertou o ângulo de Pinto, que jogou no lugar do titular Victor Valdés. Com o resultado, o Barcelona terminou o campeonato na terceira posição, com 67 pontos e a vaga garantida na fase prévia da Liga dos Campeões. Já o Múrcia, penúltimo colocado, disputará a segunda divisão na próxima temporada.