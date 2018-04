Barcelona se recupera e goleia o Rayo Vallecano pelo Espanhol

BARCELONA - O Barcelona voltou a jogar um futebol de alto nível nesta terça-feira, no Camp Nou. Vindo de uma inesperada derrota para o Getafe, por 1 a 0, no sábado, a equipe catalã recebeu o Rayo Vallecano em jogo antecipado da 17.ª rodada do Campeonato Espanhol, goleou por 4 a 0, e mostrou que não se abalou com o primeiro revés na temporada. Messi, como de praxe, deixou o dele.

Por causa do Mundial, o Barcelona teve que antecipar o jogo contra o Rayo e, por ter uma partida a mais, está agora a três pontos de distância do líder Real Madrid, na segunda posição. O time catalão tem 31 pontos, contra 34 do seu maior rival. O Rayo, que volta à primeira divisão nesta temporada, é o 11.º, com 16 pontos.

Diante do abafa praticado pelo time da casa, até que demorou para o Barcelona abrir o placar. Isso só aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo, num golaço de Alexis Sánchez. O chileno recebeu na esquerda da zaga, cortou o zagueiro e bateu de direita, encobrindo o goleiro Cobeño, que ficou vendido no lance e só viu a bola bater na trave antes de entrar.

Sánchez também faria o segundo, num lance de sorte do Barcelona. Messi enfiou a bola para Xavi, que errou a passada. A bola bateu no calcanhar do meia e caiu nos pés do chileno, que bateu cruzado para marcar. No terceiro, tudo saiu como programado. Piqué tocou em profundidade para Daniel Alves, que só rolou para Villa marcar.

Messi não poderia passar em branco. Com quatro minutos do segundo tempo, ele avançou pela direita, passou pelo marcador e, quase sem ângulo, já na linha de fundo, bateu com categoria para fazer o 16.º gol dele na competição, empatando mais uma vez com Cristiano Ronaldo no topo da artilharia do Espanhol.