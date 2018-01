Barcelona segue invicto na Liga O Barcelona não entusiasma no Campeonato Espanhol, no qual é alvo de críticas e está longe da briga pelo título. Em compensação, faz campanha irretocável na Liga dos Campeões. No torneio europeu, a equipe catalã dirigida pelo holandês Louis van Gaal não perdeu até agora sequer um ponto - nesta quarta-feira, bateu o Newcastle por 3 a 1 e chegou a dez vitórias consecutivas. Dessa forma, igualou marca semelhante alcançada pelo Milan na temporada de 92-93. A trajetória marcante do Barcelona na Liga dos Campeões não foi abalada nem pela chuva nem pelos ingleses. A partida havia sido transferida de terça-feira por causa do mau tempo no Norte da Espanha, mas valeu a pena para os torcedores esperarem pela apresentação de sua equipe. Dani fez 1 a 0 aos 7 minutos e Ameobi empatou aos 24. Mas a reação do Newcastle ficou nisso. O holandês Kluivert marcou o segundo aos 35 da fase inicial e o brasileiro Thiago Motta consolidou o resultado aos 13 do segundo tempo. O Barcelona divide a liderança do grupo A com a Inter, ambos com 6 pontos. O mais importante é a seqüência de vitórias do clube espanhol - foram duas na etapa de classificação, seis na primeira fase e mais duas agora. O Milan, que teve o recorde igualado pelo Barcelona, também segue firme no caminho de seu quinto título europeu. O time italiano foi a Dortmund, na Alemanha, e ganhou do Borussia por 1 a 0. O centroavante Filippo Inzaghi marcou o gol decisivo, aos 4 minutos do segundo tempo do duelo que vale pelo grupo C. Os italianos do Milan saltaram para a liderança, com 6 pontos, contra 3 do Borussia. Na mesma chave, o Real Madrid decepcionou ao ficar no empate de 2 a 2 em casa com o Lokomotiv Moscou. Os espanhóis começaram com suas estrelas - incluindo Ronaldo, Figo e Zidane - e saíram na frente com gol de Raúl aos 21 minutos. Os russos empataram com Obiorah aos 2 da fase final e viraram com Mnguni aos 29. O empate que evitou o vexame do atual campeão do mundo veio aos 31, novamente com Raúl. Desta vez, não brilhou a estrela do brasileiro Ronaldo. As duas equipes ficam só com 1 ponto. Manchester e Juventus se firmam como forças do grupo D. Os ingleses receberam o Deportivo La Coruña e ganharam por 2 a 0 - gols do holandês Van Nistelrooy, aos 7 do primeiro tempo e aos 10 do segundo. O Manchester tem 6 pontos, contra 1 dos espanhóis. A Juventus recebeu o Basel, no Delle Alpi sob neve, e goleou por 4 a 0 - Trezeguet, Montero, Tacchinardi e Del Piero marcaram os gols. Agora, tem 4 pontos, contra nenhum dos suíços.