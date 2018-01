Barcelona segue na frente na Espanha O Barcelona foi o maior favorecido com os resultados da 16ª rodada do Campeonato Espanhol, encerrada hoje. Depois de vencer o Cádiz, no sábado, fora de casa, o time catalão viu seus dois principais rivais não passarem de um empate (1 a 1), em Madri. Assim, abriu dois pontos de frente do Osasuna (37 a 35) e oito do Real Madrid, que está em terceiro lugar com a companhia de Villarreal, La Coruña e Valencia, com 29 pontos. O jogo entre Osasuna e Real Madrid foi decepcionante. Faltou futebol e sobrou pancadaria, hoje à tarde, no Santiago Bernabéu. Ingredientes típicos de ?uma final?, como bem definiu o técnico dos galácticos, López Caro, na véspera do encontro. O 1 a 1 até que foi muito para o nível do jogo. Em 15 minutos, o Osasuna já tinha um a menos, depois que Puñol acertou uma cotovelada em Roberto Carlos. O cartão vermelho de nada adiantou. As equipes pareciam mais interessadas em bater. Foram mais seis cartões amarelos. Mesmo em vantagem numérica, o Real Madrid não conseguia chegar ao ataque. O Osasuna cozinhava o jogo e deixava o tempo correr. O único lance de perigo foi uma cobrança de falta de Beckham. No restante, nada de produtivo. Em 41 minutos, apenas 18 de bola rolando. A pancadaria continuou rolando solta no segundo tempo. Mais cinco cartões amarelos. Aos 15, Robinho saiu para a entrada de Zidane. E nem o meia francês parecia capaz de dar jeito nos galácticos. Para desespero geral, o Osasuna ainda abriu o placar, aos 30, com Milosevic, aproveitando uma falha bisonha da defesa. O desafogo só veio aos 39. Guti lançou, Zidane se esticou todo e Soldado entrou sozinho para empatar (1 a 1) e salvar o técnico López Caro de um fiasco logo na partida que marcava a sua estréia no Santiago Bernabéu. Outros resultados: Alavés 0, Valencia 1; Villarreal 2, Getafe 1; Espanyol 2, Zaragoza 2; Racing 1, Málaga 1; Sevilla 3, Real Sociedad 2; e Mallorca 2, Atlético de Madrid 2.