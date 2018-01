Barcelona, Sevilla e Real lutam pela liderança na Espanha Barcelona, Sevilla e Real Madrid continuarão neste fim de semana a batalha acirrada pela liderança do Campeonato Espanhol, na 30.ª rodada da competição. O Barcelona conta com a vantagem de jogar no Camp Nou, onde recebe o Mallorca, ao tempo que o Sevilla pegará o Valencia, fora de casa, e o Real Madrid irá a Santander enfrentar o Racing. A equipe catalã segue na liderança, mas sua vantagem vem diminuindo, e o rendimento da equipe já começa a suscitar dúvidas. Mas o Sevilla talvez tenha o compromisso mais complicado da rodada, contra o Valencia. E pior, a equipe andaluz chega ao fim de semana desgastada, após a partida de quinta-feira, contra o Tottenham Hotspur, pela Copa da Uefa. Além de estar pressionada pela necessidade de não perder mais pontos. O Real Madrid, por sua parte, chega a Santander embalado pelos nove pontos conseguidos nas últimas três rodadas. Mesmo sem jogar bem, ou despertar paixões, a equipe parece ter encontrado o segredo para um jogo eficiente. O Racing também parece ter encontrado seu melhor jogo, com uma equipe organizada atrás e que deixa todo o poder ofensivo nas mãos do grandalhão Zigic e do baixinho Munitis, dois jogadores capazes de criar pânico nas defesas adversárias. Carrasco do Barça na última rodada, o Zaragoza visita o lanterna Gimnàstic, e não pode mais tropeçar, caso queira garantir vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Já o Atlético de Madrid, que aos trancos e barrancos segue na zona de classificação para a Copa da Uefa, recebe o Levante, que está ameaçado pelo rebaixamento. Com apenas 21 pontos, o Real Sociedad está quase rebaixado, e precisa de um milagre para continuar na divisão de elite do futebol espanhol. A equipe enfrentará o Bétis, sem poder pensar em outro resultado que não a vitória. Ao contrário de seu grande rival do País Basco, o Athletic Bilbao pega o Espanyol, em San Mamés, e tentará confirmar sua recuperação, se afastando ainda mais do descenso. O Celta, que entrou recentemente na zona de rebaixamento e contratou o técnico Hristo Stoitchkov, enfrenta o La Coruña, em Balaidos. E a rodada será concluída com os confrontos entre Getafe e Villarreal, e Osasuna e Recreativo.