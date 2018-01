Barcelona, Sevilla e Real têm jogos complicados no Espanhol A 33.ª rodada do Campeonato Espanhol não será nada fácil para Barcelona, Sevilla e Real Madrid, que ocupam as três primeiras posições, respectivamente. À frente da tabela com 59 pontos, o Barcelona recebe o Levante, ameaçado pelo rebaixamento, no Camp Nou. O jogo até parece fácil, mas o fato de o adversário estar precisando de pontos pode complicar os catalães. Quem torce por um empate ou derrota do Barça é o Sevilla, que pega o Espanyol diante de sua torcida. O time, com 58 pontos, segue de perto a ponta. A curiosidade é que a partida poderá se repetir na Copa da Uefa, desde que as duas equipes passem por Osasuna e Werder Bremen nas semifinais, respectivamente. Diante de seus compromissos na competição européia, o cansaço será um fator a ser levado em conta. Dos três primeiros da classificação, o Real Madrid - terceiro colocado com 57 - é o único que defenderá sua sorte fora de casa, em Bilbao, e contra um Athletic mais que desesperado. Levando em conta a trajetória do Real Madrid - é a equipe de melhor aproveitamento como visitante na competição -, são grandes as chances de um resultado positivo. Além disso, o fato de jogar sabendo do desempenho dos adversários pode ajudar. Valencia e Zaragoza, empatados com 53 pontos - o segundo leva vantagem nos critérios de desempate -, também não terão vida fácil, mas ambos precisam vencer para se manter na luta pela Liga dos Campeões. Neste sábado, o Valencia pega o surpreendente Recreativo, que ainda tenta uma vaga na Copa da Uefa, enquanto o Zaragoza vai a Pamplona encarar o Osasuna, empolgado por sua presença na semifinal da segunda principal competição européia. Também no sábado, Atlético de Madri e Bétis jogam no Vicente Calderón, na capital espanhola, com objetivos diferentes. O primeiro ainda sonha em se garantir nas competições européias, enquanto o time de Sevilha luta para não cair. Na parte de baixo da tabela, a Real Sociedad visita o Getafe em sua tentativa de seguir vivo na primeira divisão, enquanto o Celta recebe o Mallorca. O Gimnàstic, a seis pontos da salvação, joga uma de suas últimas cartadas contra o Villarreal, em casa. O Racing, ainda com chances de levar uma vaga nas competições européias, encara o Deportivo, que só conseguiu 11 pontos fora de casa.