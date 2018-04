Barcelona, Sevilla, Inter e Roma avançam na Liga dos Campeões Barcelona, Sevilla, Inter de Milão e Roma se classificaram nesta terça-feira para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões. O Barcelona, que teve Ronaldinho Gaúcho na reserva, empatou em 2 x 2 com o Lyon, na França, e assegurou a primeira colocação no Grupo E, já que o Rangers caiu diante do Stuttgart por 3 x 2. Iniesta e Messi marcaram para a equipe espanhola e Juninho Pernambucano fez os dois do Lyon, que disputa a outra vaga do grupo na próxima fase em duas semanas. A Inter se garantiu no Grupo G depois de um ótimo segundo tempo, em que conseguiu fazer 3 x 0 no Fenerbahce, que continua em segundo lugar. A Roma venceu o Dynamo Kiev por 4 x 1 pelo Grupo F e se juntou ao Manchester United entre os classificados do grupo. O time inglês derrotou em casa o Sporting por 2 x 1, de virada, nesta terça. Com um gol de Luis Fabiano, o Sevilla ganhou por 3 x 1 do Arsenal. Ambos estão classificados para as oitavas-de-final. Os outros gols do clube espanhol foram marcados por Seydou Keita e Frederic Kanoute. Veja os resultados de terça-feira: Grupo E VfB Stuttgart 3 x 2 Rangers Olympique Lyon 2 x 2 Barcelona Grupo F Manchester United 2 x 1 Sporting Lisboa Dynamo Kiev 1 x 4 Roma Grupo G CSKA Moscou 0 x 1 PSV Eindhoven Inter de Milão 3 x 0 Fenerbahce Grupo H Sevilla 3 x 1 Arsenal Steaua Bucareste 1 x 1 Slavia Praga