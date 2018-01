Barcelona só empata com o Malaga O Barcelona ficou mais longe dos líderes do Campeonato Espanhol, ao só empatar com o Malaga, no campo do adversário, sem gols, neste domingo, no último jogo da 17ª rodada. Com este resultado, o time catalão soma apenas 23 pontos e ocupa a nona colocação. A líder é a Real Sociedad com 37 pontos.