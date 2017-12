Barcelona só empata com o Valladolid O Barcelona está descobrindo o quanto é duro jogar sem Ronaldinho Gaúcho, que está se recuperando de uma lesão muscular. Neste domingo, jogando em casa, o time não teve competência para sair do 0 a 0 com o Valladolid. Em duas partidas sem o craque brasileiro, o time conseguiu apenas um ponto ? na rodada anterior havia perdido por 2 a 1 para o Villarreal. Para complicar, no fim de semana o Barça receberá o Real Madrid e é pouco provável que Ronaldinho tenha condição de ser escalado. O técnico Frank Rijkaard montou uma equipe muito ofensiva para tentar superar a ausência de seu principal jogador. Quaresma e Luís Garcia foram escalados nas pontas e a dupla de área tinha Kluivert e Saviola. Na metade do segundo tempo, escancarou ainda mais o time tirando Thiago Motta e colocando Luis Enrique. Mas era inútil ter tantos atacantes sem ter quem fizesse a bola chegar redonda a eles e o Barça não conseguiu fazer o gol salvador. A torcida não perdoou a ruindade do time e vaiou sem dó quando o árbitro encerrou a partida. O La Coruña jogou fora uma ótima chance de assumir a liderança isolada. A equipe entrou em campo, em seu estádio, com um ponto a menos que Valencia e Real Madrid. Se ganhasse do Villarreal, deixaria os dois para trás. Mas errou muito nas finalizações e no final foi castigado com um gol do meia Roger aos 44 minutos do segundo tempo. O resultado foi injusto. O time da casa atacou muito, criou várias chances de gol e mandou duas bolas na trave. A equipe jogou com um a menos desde os 42 minutos do primeiro tempo, quando o volante Mauro Silva recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Betis jogou fora de casa contra o Mallorca e perdeu por 2 a 1. A equipe jogou desfalcada dos brasileiros Marcos Assunção e Denílson. Campano fez os dois gols do time da casa. O argentino Martin Palermo marcou para o Betis.