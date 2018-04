Barcelona só empata em Gijón e põe fim a série histórica

O tropeço põe fim a uma série de 16 vitórias seguidas do Barcelona no Espanhol. O time azul-grená não sabia o que era empatar desde o dia 3 de outubro do ano passado, quando ficou no 0 a 0 com o Mallorca. Esta foi a maior série de vitórias em sequência da história da Liga Espanhola.

Apesar do resultado inesperado, o Barcelona segue liderando o Espanhol com folga. Tem 62 pontos, contra 54 do rival Real Madrid, que só joga no domingo, contra o Espanyol. O time madrilenho pode aproveitar o raro tropeço dos comandados de Guardiola e reduzir a diferença para cinco pontos.

Inesperadamente, quem começou o jogo pressionando foi o Sporting Gijón, que jogava em casa e tocava a bola com velocidade no campo de ataque. Aos 15 minutos, Barral conseguiu algo raro: furou a defesa do Barcelona. Ele deixou Piqué para trás, se livrou de Gabriel Milito e bateu cruzado, sem chances para Valdés. Este foi apenas o 12º gol sofrido pelo Barça em 23 rodadas do Espanhol.

Desacostumado a ficar atrás no placar, o Barcelona parecia determinado em reverter a desvantagem. Na segunda etapa, impôs seu conhecido padrão de jogo e quase não deixou o Sporting jogar. O gol, porém, só saiu aos 33 minutos. Messi deu ótima assistência para Villa, que viu Cuéllar adiantado e, com um toque de classe, encobriu o goleiro.

O Barcelona ainda quase chegou à virada aos 41 minutos. Messi desceu pela direita, entrou na área e chutou cruzado. A bola passou por toda a extensão do gol e chegou até Pedro, que entrou de carrinho e mandou a bola na trave.