Barcelona sofre, mas ganha mais uma O Barcelona continua soberano no Campeonato Espanhol. Neste sábado, venceu outra e já está com 10 pontos à frente de Real Madrid e Sevilla. O triunfo de 2 a 1 na visita ao recém promovido Getafe, no Sul de Madri, na pior apresentação do time catalão no ano, foi sofrido e as chances de empate surgiram até o minuto final. E pela primeira vez no ano, a equipe de Frank Rijkaard demonstrou cansaço. Talvez pela maratona de jogos, na Liga espanhola e na Copa dos Campeões. Após o clássico com o Real Madrid, no sábado passado, encarou o Celtic, na quarta-feira. Ontem, aquele ritmo alucinante dos duelos anteriores deu lugar à cadencia. Mas a maior habilidade prevaleceu. Aos 18 minutos, em cobrança perfeita de falta, Márquez fez 1 a 0. Três minutos mais tarde, Ronaldinho Gaúcho tocou de calcanhar para Xavi, que serviu Deco: 2 a 0. Na segunda etapa, os donos da casa deram grande sufoco. Após falha de Puyol, Gica diminuiu, aos 14 minutos. Foram mais de 30 minutos de bombardeio, com o goleiro Victor Valdés fazendo milagres para garantir os 2 a 1. E mais uma vez os torcedores de Madri deram demonstração de mau comportamento. Depois de insultos racistas por parte de amantes do Real Madrid, quarta-feira, contra Juan e Roque Júnior, os seguidores do Getafe não respeitaram o camaronês Samuel Eto?o. A cada vez que o atacante do Barcelona pegava na bola, imitavam um macaco. Eto?o deixou o campo nervoso, sem dar entrevistas. Ainda neste sábado, em Bilbao, o Athletic fez 3 a 0 no Racing Santander. E o Espanyol ganhou do Atlético de Madrid por 2 a 1.