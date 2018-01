Barcelona sofre, mas vence o Chelsea O Barcelona levou um grande susto no primeiro confronto com o Chelsea pelas oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Jogando em casa, no Camp Nou, nesta quarta-feira, o time catalão perdia o jogo até os 22 minutos do segundo tempo, mas conseguiu forças para reagir e virar a partida para 2 a 1 - com gols do argentino Maxi Lopez e do camaronês Samuel Eto?o. O gol do time inglês foi marcado pelo brasileiro Belleti, contra. Com a vitória, o Barça precisa de um empate na partida de volta, que será realizada em duas semanas, em Londres. O Chelsea foi a Barcelona com o objetivo claro de não perder. Armou-se fortemente na retranca e raramente se arriscava ao ataque. Aos 33 minutos, numa das poucas vezes em que avançou, deu sorte. Belletti tentou cortar um cruzamento da direita e mandou a bola contra as suas próprias redes. No segundo tempo, o Barcelona foi todo para cima, mas só conseguiu marcar aos 22, com Maxi Lopez, que havia acabado de entrar. Aos 28, depois de um cruzamento de Lopez, Eto?o desvia para o gol para decretar a virada. OUTROS JOGOS - O Milan foi muito bem em seu confronto com o Manchester United. Mesmo jogando na casa do adversário, o time italiano venceu por 1 a 0, gol do argentino Hernan Crespo. Também fora de casa, a Inter de Milão empatou com o Porto por 1 a 1. Rui Costa marcou o gol português e Martins fez para a Inter. Quem se deu melhor na rodada foi o Lyon, que bateu o Werder Bremen por 3 a 0, na Alemanha. Um dos gols foi marcado pelo brasileiro Juninho Pernambucano. Wiltord e Diarra completaram o marcador.