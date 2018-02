Barcelona sofre para ganhar do Málaga O Barcelona teve que suar muito para derrotar o Málaga por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Nou Camp, na Catalunha, na abertura da nona rodada do Campeonato Espanhol. O primeiro gol do jogo veio apenas aos 35 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de pênalti do meia brasileiro Ronaldinho Gaúcho. O sueco Larsson fez o segundo do Barça. Nos outros jogos desta quarta, destaque para a vitória do Osasuna sobre o Athletic Bilbao por 3 a 2, em Pamplona, que o manteve entre os primeiros colocados da competição. Outros resultados: Mallorca 1 x 0 Celta e Betis 2 x 3 Villarreal.