Barcelona sofre para vencer Sevilla O Barcelona sofreu, mas deu sinal de reação no Campeonato Espanhol, ao fazer 1a 0 no Sevilla, no campo do rival. O gol salvador foi marcado pelo holandês Kluivert, aos 32 minutos do primeiro tempo. O Barça tem 28 pontos e já está fora da briga pelo título. O Sevilla tem 25 e caiu para 15º lugar.