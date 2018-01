Barcelona soma mais um mau resultado O Barcelona somou mais um mau resultado no Campeonato Espanhol, ao só empatar, neste domingo, no Nou Camp, por 2 a 2, com o Athletic Bilbao. Com este resultado, a equipe da Catalunha é a 15ª colocada, com 24 pontos, 20 a menos que a líder Real Sociedad. Saviola, aos 6, e Overmars, aos 14 minutos, colocaram o Barcelona em vantagem. Mas no segundo tempo, Marin e Navarro igualaram o placar para o time basco. No outro jogo da noite na Espanha, Sevilla e Atlético de Madrid empataram por 1 a 1.