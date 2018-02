Barcelona sonha com Thierry Henry Ao contrário do Real Madrid - que corre sério risco de demanche ao final da temporada - a diretoria do Barcelona sonha alto. De acordo com a imprensa catalã, o clube planeja tirar o francês Thierry Henry do Arsenal e assim, formar o que considera ?o melhor trio atacante do mundo?, que teria ainda o camaronês Samuel Eto?o e o brasileiro Ronaldinho. Segundo o diário Sport, o presidente Joan Laport estaria disposto a pagar até 30 milhões de euros pelo jogador, além de oferecer a ele um salário anual de 4,4 milhões de euros. Com isso, Henry se transformaria no jogador mais bem pago do Barcelona, ao lado de Ronaldinho. Principal artilheiro do Campeonato Inglês de 2004, Henry "acha que sua história no Arsenal já chegou ao fim e gostaria de mudar de ares?, afirma o diário. Além disso, continua o jornal, a diretoria do Arsenal já teria admitido que está sendo difícil manter a motivação do jogador, depois de seis anos em Highburry.