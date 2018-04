Barcelona supera Getafe e segue 100% no Espanhol

O Barcelona contou com grande atuação de Ibrahimovic e Messi neste sábado para vencer o Getafe por 2 a 0, fora de casa, e faturar a segunda vitória no Campeonato Espanhol. O time catalão manteve assim o aproveitamento de 100% na competição.

Atual campeão, o Barcelona soma seis pontos, na briga pela ponta da tabela. O Getafe, que estreou com vitória na rodada passada, estacionou nos três pontos. Na próxima rodada, a equipe catalã vai enfrentar o Atlético de Madrid em casa, enquanto o Getafe visitará o Almería.

Neste sábado, os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado. No final da etapa, Ibrahimovic perdeu grande chance, mas o Barcelona só deslanchou mesmo na segunda etapa. Aos 20 minutos, o atacante sueco recebeu lançamento de Abidal e mandou para as redes. Aos 34, ele serviu Messi, livre de marcação, que acertou a cabeça para fechar o placar.

Ainda nesta rodada, o Atlético de Madrid empatou com o Racing Santander por 1 a 1, em casa. Jurado abriu o placar para os anfitriões no final do primeiro tempo, e Serrano igualou no início da segunda etapa. Com o empate, os dois times somaram o primeiro ponto na tabela.