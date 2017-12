Barcelona teme viagem para Ucrânia O Barcelona manifestou oficialmente nesta terça-feira seu temor de viajar para a Ucrânia, país que vive grave crise política, para enfrentar o Shakhtar Donetsk no dia 7 de dezembro, pela Liga dos Campeões da Europa. O clube espanhol chegou a enviar uma carta para a Uefa, questionando as condições de segurança no território ucraniano para a realização desta partida. Com 10 pontos, o Barcelona está em segundo lugar no grupo F, atrás apenas do Milan, e já está classificado para a próxima fase da Liga dos Campeões. E faz em Donetsk o último jogo desta etapa da competição, contra o eliminado Shakhtar.