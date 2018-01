Barcelona tenta abrir vantagem na Liga Ronaldinho Gaúcho e Deco reforçam o Barcelona contra a Udinese nesta terça-feira, no Camp Nou, pela segunda rodada da Copa dos Campeões da Europa (Rede TV! e ESPN Internacional, 15h45). Boa chance para o Barça abrir seis pontos ? na estréia derrotou o Werder Bremen (2 a 0), na Alemanha, pelo Grupo C. A volta dos brasileiros ao time ? foram poupados na vitória sobre o Betis (4 a 1), sábado, na quinta rodada do Campeonato Espanhol ? encerra uma polêmica com o treinador Frank Rijkaard. O técnico encostou Ronaldinho e Deco pensando no compromisso diante da Udinese e provocou muito barulho no Camp Nou. ?Não tenho nada contra os dois. Que fique claro. Eles não enfrentaram o Betis para entrarem descansados contra a Udinese?, disse Rijkaard. ?Não castiguei ninguém.? Ainda no Grupo C, o Werder Bremen tenta recuperação fora de casa, contra o Panathinaikos da Grécia, que perdeu na estréia para a Udinese (3 a 0). No Grupo A, Juventus e Bayern de Munique, que venceram na primeira rodada sem muitos problemas, não devem enfrentar dificuldades. A Juventus recebe o modesto Rapid Viena. E o Bayern terá o Brugges em casa. O zagueiro Lúcio e o meia Zé Roberto estão confirmados no time de Munique. O Arsenal, favorito do Grupo B, visita o Ajax em Amsterdã, na tentativa de consolidar sua liderança. Com muitos de seus jogadores machucados, dentre eles o volante Gilberto Silva, o time inglês vive situação difícil. São dúvida o francês Robert Pires e o holandês Bergkamp, No ataque, o atacante francês Thierry Henry segue de fora, recuperando-se de lesão muscular. No Campeonato Inglês, o Arsenal é o sétimo colocado, 11 pontos atrás do líder Chelsea. O técnico Arsène Wenger não se desespera com a situação difícil. ?Não estou preocupado. Tenho a sensação de que vamos reverter isso. Se me suicidasse, não mudaria muito as coisas...?, brincou Wenger. No outro jogo do Grupo B, o modesto Thun, da Suíça, recebe o Sparta de Braga, em Berna. Em crise e ainda com desfalques importantes ? do atacante Wayne Rooney, suspenso, e do irlandês Roy Keane, lesionado ?, o Manchester United recebe o Benfica, líder do Grupo D. O time inglês não vive um bom momento em seu campeonato nacional. Perdeu em casa para o Blackburn Rovers por 2 a 1 na última rodada e caiu para a quinta posição. O Benfica, depois resultados ruins no Campeonato Português, terá equipe completa contra o Manchester, com a volta do atacante Geovanni. Estão confirmados também os zagueiros Luisão e Anderson (ex-Corinthians) e o lateral Léo (ex-Santos). No Stade de France, em Paris, o Lille recebe o Villarreal.