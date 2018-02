Barcelona tenta ampliar sua vantagem Eliminado da Copa dos Campeões, o Barcelona quer se concentrar no Campeonato Espanhol e conquistar o título o mais rápido possível. Para isso, é importante uma vitória neste sábado sobre o La Coruña, fora de casa. Se vencer, o time de Ronaldinho Gaúcho ficará 14 pontos à frente do Real Madrid, que joga no domingo contra o Málaga em casa. O técnico Frank Rijkaard levou o que tem de melhor para a partida. Ronaldinho, Rafa Marquez e Deco, que estavam mal fisicamente, viajaram e devem jogar. "A Liga ainda não está decidida. Devemos continuar jogando com seriedade", disse Ronaldinho. O La Coruña, em nono lugar com 42 pontos, ainda sonha com a classificação para algum torneio europeu. Mais dois jogos serão disputados neste sábado: Espanyol x Real Sociedad, em Barcelona; Betis x Albacete, em Sevilha.