Barcelona tenta contratação de Ballack Depois de garantir que Ronaldinho Gaúcho não será vendido ?por nenhum dinheiro do mundo? a diretoria do Barcelona adotou uma postura ofensiva e promete uma contratação de impacto. Dirigentes do clube catalão deverão se reunir nos próximos dias com representantes do meio-campista alemão, Michael Ballack, do Bayern de Munique. "Ballack estaria interessado em deixar o Bayern e autorizou a abertura de negociações?, informou nesta quinta-feira o diário ?Sport?. Ballack é considerado o principal jogador alemão da atualidade e, para muitos torcedores, é o sucessor do mítico Franz Beckenbauer no clube de Munique e na seleção alemã. Ballack diz que pensa em cumprir seu contrato com o Bayern - que tem mais quatro anos de duração - integralmente, mas admite a possibilidade de sair. "Se for o caso de deixar o Bayern só iria para um clube estrangeiro?, disse.