Barcelona tenta contratar Robinho Robinho pode ser a compensação para o Barcelona esquecer a frustração por ter perdido Beckham para o Real Madrid. A nova diretoria do clube catalão, eleita no domingo, entrou em contato com o Santos para saber da possibilidade de contar com o jovem jogador brasileiro. O presidente Joan Laporta estaria em busca de um reforço de impacto para mostrar que sua gestão será mais ousada do que a de seu antecessor Joan Gaspart. A investida espanhola foi reconhecida pelo Santos. O presidente Marcelo Teixeira confirmou, em Medellín, que ouviu ofertas de ?emissários? do Barcelona. O brasileiro garante que oficialmente nem se interessou, por conta do momento delicado que o time vive. Além disso, atribuiu-se função de porta-voz do atleta, de 18 anos, e duvidou que a proposta o seduza. ?Ele tem muita vontade de continuar a vestir a camisa do Santos?, ponderou Marcelo Teixeira. ?Temos recebido ofertas por várias de nossos atletas e todos se manifestaram a favor de continuar aqui.? A dor-de-cotovelo no Barça, de qualquer forma, é grande. O técnico Carlos Rexach, por exemplo, afirmou nesta quarta-feira, em entrevista à TV Catalunha, que Beckham não tem o perfil adequado para integrar o elenco do clube. ?Nem tanto do ponto de vista técnico?, observou o treinador. ?Mas por seu estilo de vida acho que se dará melhor em Madri.?