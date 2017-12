Barcelona tenta encostar no La Coruña Embalado pela excelente vitória sobre o Liverpool (3 a 1) pela Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona recebe o Athletic Bilbao neste sábado, às 17h30 (com transmissão da ESPN Internacional), tentando alcançar o líder La Coruña - a equipe catalã tem três pontos a menos: 26 contra 23. Para isso, o técnico Carles Rexach colocará o seu time no ataque. Overmars, Kluivert e Rivaldo formam o setor ofensivo. Mas o Barça terá três problemas: Cocu, suspenso, e o brasileiro Geovanni e Luis Enrique, contundidos. "O clima é de euforia, mas não podemos ter excesso de confiança. Claro que é melhor que excesso de nervosismo, mas temos de ir com calma. Não podemos pensar que o adversário é fácil", alertou o treinador do Barcelona. No domingo, o La Coruña enfrenta, fora de casa, o Mallorca, antepenúltimo colocado. O time galego, a exemplo do Barcelona, vem de bons resultados (vitórias sobre Real Sociedad, 3 a 1, pelo Espanhol, e Arsenal, 2 a 0, pela Liga). "Isso é o resultado do bom plantel que temos. Para nos mantermos na frente, temos de ter um grupo bom. O revezamento que há é muito importante, pois todos os jogadores mantêm-se com ritmo de jogo, todos ficam 100%", explicou o meia brasileiro Djalminha, que não espera facilidades domingo. "Não tem jogo fácil. Perdemos para o Tenerife e para o Rayo Vallecano, que também estavam lá em baixo."