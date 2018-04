Barcelona tenta recuperação em casa Depois de amargar uma de suas piores participações no Campeonato Espanhol, em 2001, sempre nas posições intermediárias, o Barcelona (27 pontos), espera iniciar neste domingo, em casa, contra o Zaragoza, a recuperação. Para a missão, no encerramento do primeiro turno, o técnico Carlos Rexach terá a volta de Rivaldo, Patrik Andersson e Xavi. Já os brasileiros Fábio Rochemback e Geovanni chegaram atrasados na reapresentação ao clube espanhol e não foram relacionados pelo treinador para a partida. Emoções, porém, estão reservadas para o duelo de Sevilha, entre Betis, com 31 pontos, e Valencia, 30. As equipes lutam pelas primeiras colocações. Outras partidas: Alavés x Osasuna, Athletic Bilbao x Tenerife, Málaga x Espanyol e Valladolid x Mallorca.