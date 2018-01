Barcelona tenta salvar a temporada O Barcelona tem amanhã uma das últimas oportunidades de ainda brigar por vaga para a próxima Copa dos Campeões. O time catalão recebe o Celta, no Camp Nou, com a obrigação de vencer. Por enquanto, está em quinto lugar, com 51 pontos e fora do principal torneio europeu, já que os espanhóis terão direito a quatro representantes na edição de 2001-2002. O Celta, em sexto com 47, também está na briga. O Barça vive momento delicado. Na rodada anterior, perdeu para o Osasuna por 3 a 1, em casa, o que provocou a demissão do técnico Serra Ferrer. Mas a equipe de Rivaldo tem problemas para enfrentar o Celta, pois dificilmente contará com Simão, De la Peña e Sergi, contundidos, além da ausência certa de Kluivert, suspenso. O La Coruña também tenta salvar a temporada, na partida contra o Espanyol. O atual campeão tem 57 pontos, é o vice-líder, mas saiu da luta pelo bicampeonato ao perder para o Celta. Em compensação, terá o retorno de Djalminha, que cumpriu suspensão. As demais partidas: Athletico Bilbao x Alavés, Las Palmas x Real Sociedad, Málaga x Oviedo, Numancia x Villarreal, Santander x Rayo e Mallorca x Zaragoza.