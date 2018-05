Barcelona tenta se reencontrar com seu futebol

SÃO PAULO - O Barcelona ainda tem chances bastante realistas de conquistar o título espanhol, mas o momento não é muito propício para otimismo no clube. O time sofreu três derrotas consecutivas – o que não ocorria desde 2003 – e a torcida está revoltada com os jogadores. Nem Messi é poupado. Por isso, uma vitória neste domingo sobre o Athletic Bilbao, no Camp Nou, servirá para suavizar o clima. Um novo tropeço, por outro lado, vai agravar um pouco mais a crise.

Em caso de vitória, o Barça vai reduzir para quatro pontos sua distância para o Atlético de Madrid, líder do campeonato. Ganhar o título nacional é o que resta a Gerardo Martino, embora a imprensa da Catalunha jure que o treinador argentino será dispensado no fim da temporada de qualquer maneira.

Para piorar um pouco mais as coisas, o Barça não terá Neymar, que se machucou na derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, na quarta-feira, na decisão da Copa do Rei. O craque talvez esteja recuperado para a última rodada da competição. O lateral-esquerdo Jordi Alba também sofreu uma lesão contra o Real e também ficará fora da partida.

Apesar de Martino estar com a cabeça a prêmio, não será ele o centro das atenções hoje. O foco estará em outro argentino, Messi. Nas três derrotas seguidas do Barça (para Atlético de Madrid, pela Liga dos Campeões, e Granada, pelo Campeonato Espanhol, além da queda diante do Real), o craque foi uma caricatura de si mesmo, vagando pelo campo como se não tivesse forças para jogar. Hoje, os torcedores do time catalão esperam ver uma reação de Messi. Eles desejam que o ídolo volte a desequilibrar uma partida, do contrário vão desconfiar ainda mais fortemente de que ele está se poupando para a Copa do Mundo.

Mesmo em momento amargo, Messi tem números respeitáveis na temporada. Ele fez 25 gols no campeonato, apenas quatro a menos do que Cristiano Ronaldo, o artilheiro da competição. A maioria dos jogadores do mundo adoraria ter uma má fase como a de Messi.