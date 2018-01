Barcelona tenta superar Sevilla fora O Barcelona tenta neste sábado quebrar a invencibilidade do Sevilla em casa e aumentar para 10 pontos a vantagem em relação ao segundo colocado, o Real Madrid, no Campeonato Espanhol. A confiança é grande principalmente após a convincente vitória sobre o Racing Santander por 3 a 0 na rodada passada. O adversário deste sábado, no entanto, promete engrossar. O Sevilla só perdeu quatro pontos em seus domínios durante toda a temporada. "O Sevilla possui uma das melhores equipes da Liga. Tem uma defesa muito boa, mas se queremos ser os melhores temos de passar por eles", disse o atacante camaronês Samuel Eto?o. Artilheiro do Espanhol com 15 gols, ele está convencido de que sua equipe é capaz de administrar a pressão que o rival Real Madrid está impondo desde a chegada do técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo. Eto?o enfatizou a vantagem de sete pontos: "Não importa o que aconteça em Sevilha, continuaremos sendo os líderes. É o time que está atrás da gente que precisa se preocupar conosco." Com uma série de jogadores lesionados, o Barcelona reforçou seu elenco com dois jogadores nesta semana: o experiente volante italiano Albertini, que até pode fazer sua estréia neste sábado, e o atacante argentino Maxi Lopez, ex-River Plate, que assinou o contrato nesta sexta-feira mas não deve ter condições legais de jogar contra o Sevilla. O time da casa não poderá contar com seus defensores Pablo Ruiz e Javi Navarro. Aitor Ocio e Pablo Alfaro deverão ser os substitutos. A nova contratação, o lateral Adriano, tem alguma chance de estrear, enquanto o meia Júlio Baptista deseja aumentar seu saldo goleador - já marcou oito vezes. Rodada - A rodada terá mais uma partida neste sábado: o Atlético de Madrid, que está há quatro jogos sem vencer, pega o Albacete no Vicente Calderón. No domingo, a rodada será complementada com os seguintes jogos: Espanyol e Betis; Osasuna e La Coruña; Numancia e Real Madrid; Racing e Levante; Mallorca e Getafe; Real Sociedad e Villarreal; Zaragoza e Málaga; Valencia e Athletic de Bilbao.