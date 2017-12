Barcelona tentará manter o embalo Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona enfrenta neste sábado o Getafe como visitante com muitos problemas para formar o time. O técnico Frank Rijkaard conta com apenas 14 jogadores, o restante está no Departamento Médico. A última baixa foi o meia Gerard, com uma lesão muscular. Larsson, Edmílson, Thiago Motta e Gabri têm lesões de joelho. Com tantos desfalques, uma partida relativamente fácil tornou-se uma dura prova ao líder do Campeonato - 29 pontos, sete a mais do que o segundo colocado, o rival Real Madrid, batido na rodada passada (3 a 0, no Camp Nou). O Getafe ensaiou uma reação no campeonato - nos últimos três jogos, conquistou sete pontos. Porém, seu técnico Quique Sanchez Flores dá o favoritismo ao adversário: "O Barcelona é a melhor equipe do mundo. Hoje, está um pouco acima das demais não só na Espanha, como também no mundo." A boa fase do time fez com que Ronaldinho Gaúcho desse declarações públicas sobre seu desejo de permanecer no clube catalão: "Se pudesse escolher, gostaria de continuar no Barcelona por muito tempo", afirmou o brasileiro em entrevista ao site português Maisfutebol. Rijkaard, porém, pregou cautela diante do Getafe: "Temos de mostrar uma mentalidade vencedora diante de uma equipe que cresce diante dos grandes." Mais duas partidas serão disputadas neste sábado: o Espanyol recebe em casa o Atletico de Madrid, que tem os desfalques do zagueiro Pablo Ibanez e do meia Ibagaza. O argentino Simeone nem foi relacionado pela segunda semana consecutiva - por critério técnico. Em Bilbao, o Athletic enfrenta o Racing. No Real Madrid, o destaque ficou por conta de Ronaldo e Zidane, que apresentaram nesta sexta-feira o segundo "Jogo contra a Pobreza", que ocorrerá dia 14 de dezembro no Santiago Bernabeu e deve reunir um grande número de astros do futebol mundial. Na primeira edição, na Basiléia, a partida arrecadou 1,5 milhão de francos suíços (cerca de R$ 3,6 milhões).