Barcelona terá Rivaldo após 45 dias Depois de um mês e meio afastado por contusão e, depois, por estar servindo a seleção brasileira, o atacante Rivaldo volta nesta quarta-feira ao time do Barcelona. O jogador está escalado para a partida contra o Lyon, pela Liga dos Campeões da Europa. Durante estes 45 dias, Rivaldo esteve ausente em seis partidas da Liga Espanhola - contra o Rayo Vallecano, Osasuna, Tenerife, Real Sociedad, Mallorca e Deportivo La Coruña - além de dois da Liga dos Campeões: contra a equipe turca do Fenerbahce e Bayer Leverkusen, da Alemanha. O clube catalão, no entanto, não vê motivo para comemorações. Rivaldo deverá ser novamente convocado para a partida da seleção para o jogo do dia 7 de novembro contra a Bolívia. Poderá, inclusive, ser obrigado a viajar para o Brasil já no dia 3 de novembro. Assim, deverá ficar de fora do clássico contra o Real Madrid, marcado para o dia 4.