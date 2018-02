Barcelona tropeça no clássico catalão O Barcelona tropeçou nesta terça-feira no clássico catalão contra o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol. O time, com Ronaldinho Gaúcho em campo, apenas empatou por 0 a 0, possibilitando ao adversário conquistar seu primeiro ponto no estádio Camp Nou desde 1985. Mesmo assim, o Barcelona continua liderando com tranqüilidade - somou 59 pontos. Mas o Real Madrid, que tem 50 e joga nesta quarta contra o Betis, em casa, tem boa possibilidade de diminuir a diferença. O técnico Vanderlei Luxemburgo não contará com o meia francês Zinedine Zidane, contundido. No seu lugar, entra o argentino Solari. Raúl Bravo continua no lado direito, enquanto Helguera retorna ao time após cumprir suspensão. E no ataque do Real, jogam Ronaldo e Owen, este último na vaga do gripado Raúl. Outro confronto importante nesta quarta-feira acontece em Sevilha: entre a equipe local (terceira colocada) e o Valencia (quarto). Apenas um ponto separa os dois times (42 a 41). A rodada terá ainda os seguintes jogos: Albacete x Osasuna, Racing x Atlético de Madrid, Numancia x Levante, Mallorca x Villarreal, Málaga x Athletic de Bilbao, Getafe x La Coruña e Real Sociedad x Zaragoza. O jogo do dia - Nesta terça-feira, no Camp Nou, o ataque do Barça parou na retranca do Espanyol e nas defesas do goleiro camaronês Kameni, que fez dois milagres no segundo tempo: em chute violento de Iniesta e em cabeçada cara a cara de Eto?o. Os jogadores do Espanyol também recorrem à violência. Tanto que, aos 20 minutos do segundo tempo, Jarque foi expulso por falta violenta em Rafa Marques, do Barcelona. E aí, com um jogador a menos, o time visitante se fechou ainda mais, segurando o empate.