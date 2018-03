Barcelona vai atacar Santos, garante Luna Que ninguém espere um Barcelona tímido, jogando recuado e nos contra-ataques na partida de quinta-feira, na Vila Belmiro. Hoje o técnico Victor Luna disse que não gosta desse tipo de tática. "Não atuamos assim e gosto que minha equipe jogue um bom futebol", disse o treinador, antes do treino físico de hoje no CT Rei Pelé. Ele já conhece bem o time do Santos, pois dirigiu o Independiente de Medellin na Libertadores do ano passado e seu time perdeu as duas partidas. No jogo em Guayaquil, os santistas levaram a vantagem novamente, vencendo por 3 a 0. "O Santos é uma fortaleza e vamos encontrar muita dificuldade, principalmente jogando na casa do adversário", disse Victor Luna. Mas advertiu: "Também para o Santos será uma partida difícil". Ele acha que no jogo anterior os santistas tiveram "um pouquinho de sorte", pois se Cavietes não tivesse perdido um gol quando estava 0 a 0, o resultado poderia ter sido outro. Victor Luna acha que seu time tem que se preocupar com os onze jogadores santistas, mas nomeou alguns que merecem atenção especial: Diego, Robinho e o zagueiro Alex. O Barcelona deverá jogar com o time completo, o mesmo da última partida.