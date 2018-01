Barcelona vai atrás de reforços Apesar de estar liderando com folga o Campeonato Espanhol e de ter passado à segunda fase da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona foi em busca de reforços. E está perto de fechar as contratações do volante italiano Albertini e do atacante argentino Maxi López. Aos 33 anos, Albertini conseguiu a liberação da Atalanta e vai nesta segunda-feira mesmo para a Espanha, onde espera acertar sua transferência para o Barcelona. Ele chega para ocupar o lugar dos brasileiros Edmílson e Thiago Motta, que se recuperam de cirurgia. No caso de Maxi López, o Barcelona praticamente acertou sua contratação junto ao River Plate, por cerca 6 milhões de euros. Ele é esperado na quarta-feira para fazer os exames médicos e acertar seu contrato. Aos 20 anos, irá substituir o sueco Henrik Larsson, outro jogador do Barça que se recupera de cirurgia.