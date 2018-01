Barcelona encara o Arsenal nas oitavas da Liga dos Campeões

Atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, o Barcelona terá pela frente o Arsenal nas oitavas de final da competição. Foi o que determinou o sorteio realizado nesta segunda-feira na sede da Uefa, em Nyon, que também definiu a disputa de outros três confrontos de alto nível: Bayern de Munique x Juventus, Real Madrid x Roma e Chelsea x Paris Saint-Germain.

O Barcelona busca o seu sexto título da Liga dos Campeões e, para isso, terá que superar o seu adversário na decisão da temporada 2005/2006, o Arsenal, a quem também derrotou em dois mata-matas recentes, nas temporadas 2009/2010 (quartas de final) e 2010/2011 (oitavas de final).

Segunda colocada no grupo do Barcelona, tendo sofrido uma goleada de 6 a 1 no Camp Nou, a Roma agora terá outro rival espanhol pela frente, o Real Madrid, maior vencedor da Liga dos Campeões, com dez títulos.

Atual vice-campeã europeia, a Juventus medirá forças com o Bayern de Munique, que passou pelo time de Turim nas quartas de final da temporada 2012/2013, depois vindo a faturar o seu último título da Liga dos Campeões.

As oitavas de final da Liga dos Campeões também terão a reedição de um confronto da temporada passada, entre Paris Saint-Germain, provavelmente o segundo colocado mais temido antes do sorteio, e Chelsea - o time francês se deu melhor naquela oportunidade, se vingando da queda na série anterior, nas quartas de final do torneio de 2013/2014.

Líder do seu grupo, o Atlético de Madrid terá pela frente o holandês PSV, enquanto o Manchester City, que também foi o primeiro colocado da sua chave e tenta enfim transformar o seu grande potencial financeiro em uma boa campanha na Liga dos Campeões, escapou de um duelo mais complicado e agora vai duelar com o Dínamo de Kiev. O Zenit duelará com o Benfica, enquanto o Wolfsburg, dos brasileiros Naldo e Dante, terá pela frente o belga Gent.

O sorteio desta segunda-feira foi liderado por Gianni Infantino, secretário-geral da Uefa e candidato à presidência da Fifa, e dividiu os clubes que avançaram na fase de grupos da Liga dos Campeões em dois potes, dos líderes, que definirão o mata-mata em casa, e dos vice-líderes. Times do mesmo grupo não poderiam se enfrentar, assim como clubes do mesmo país e o russo Zenit e o ucraniano Dínamo de Kiev, nesse caso por questões políticas.

Os jogos de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões vão ser disputadas nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro. Já os duelos de volta estão agendados para 8, 9, 15 e 16 de março.

Os duelos das quartas de final e das semifinais da Liga dos Campeões também serão definidos através de sorteio. A decisão do torneio está marcada para 28 de maio, em Milão.

CONFIRA OS CONFRONTOS

Gent x Wolfsburg

Roma x Real Madrid

Paris Saint-Germain x Chelsea

Arsenal x Barcelona

Juventus x Bayern de Munique

PSV x Atlético de Madrid

Benfica x Zenit

Dínamo de Kiev x Manchester City